Климкин: Украина заинтересована в обмене опытом с военными Мьянмы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина заинтересована в обмене опытом с военными Мьянмы. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.
Он отметил, что первый в истории двусторонних отношений Украины и Мьянмы визит в эту страну начался со встречи с президентом Тхинь Чжо. Климкин добавил, что страны имеют "много планов и перспектив".
Климкин также встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайном и отметил, что армия этой страны не только защищает, но и поддерживает демократические перемены. "Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - подчеркнул Климкин.
Кроме того, он провел встречу с главой МИД Мьянмы Сан Су Чи. "Ну и легендарная Сан Су Чи. Проводница демократии не только в Мьянме, но и в регионе ", - добавил Климкин.
Ну і легендарна А.Сан Су Чі. Провідниця демократії не тільки в М’янмі, а і в регіоні. pic.twitter.com/PFwPz20JG1- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 января 2017 г.
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