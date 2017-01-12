Олланд: Позиция Франции по непризнанию аннексии Крыма неизменна

По словам посла Украины во Франции Шамшура, президент Франсуа Олланд заверил в неизменной позиции его страны о непризнании аннексии Крыма

Президент Французской Республики Франсуа Олланд заверил в неизменной позиции его страны о непризнании аннексии Крыма. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Только что Франсуа Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыма, санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", - отметил дипломат.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пензаявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ направила в МИД письмо о запрете ей въезда в Украину.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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