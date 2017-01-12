Муженко назвал главную задачу Вооруженных Сил Украины

По словам Муженко, главной задачей ВСУ, как и раньше, является реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявляет, что главной задачей ВСУ, как и раньше, является реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению. Об этом Муженко сказал на расширенном совещании с руководящим составом военных комиссариатов Украины, сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания. Мол, где-то там продолжаются боевые действия, созданы группы, военнослужащие которых постоянно выполняют боевые задачи. Для кого-то такая удаленность этих действий может создать иллюзию, что эта ситуация никак не влияет на процессы в Вооруженных Силах и на деятельность военных комиссариатов. Все наоборот. Угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, никуда не исчезли, и мы должны быть готовы к адекватному ответу на них ", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что вся система комплектования армии и организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы. По его словам, отработка этих вопросов будет продолжена и в 2017 году.





Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Некоторые из этих угроз актуальны, некоторые - возможны, некоторые - менее вероятны. Но мы должны быть готовы реагировать на все. Для противодействия таким внешним угрозам Украине нужны боеспособные воинские части, эффективные и слаженные органы военного управления. Военные комиссариаты должны сыграть свою важную роль в качественном комплектовании Вооруженных Сил", - сказал Муженко.

Он отметил, что военным комиссариатам важно поддерживать динамику набора граждан на службу по контракту.

Ранее Муженко заявил, что в настоящее время главное для Украины - выстоять, отбиться от российской агрессии.

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