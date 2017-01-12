Дело Хизб-ут Тахрир: крымчан обвиняют в захвате власти в РФ

Крымских татар обвиняют по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти в России)

Крымских татар, фигурантов дела Хизб-ут Тахрир, обвиняют в насильственном захвате власти в России. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбендинов.

"Насильственный захват власти в России" (ст. 278 УК РФ) - именно эту статью с завтрашнего дня начнут ставить всем крымским татарам мусульманам, которых обвиняют по участию в Хизб ут Тахрир. К ст. 205.5 добавят ст.278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы!" - написал адвокат.

"Обвинили те, кто в феврале 2014 г., в масках и со снайперскими винтовками, с ночи, расположились в административных зданиях Крыма, те, кто на "тиграх", БТРах и прочих "ах" въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране", - написал Курбендинов.

Ранее фигурантов дела оккупанты отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу.

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