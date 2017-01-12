USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Дело Хизб-ут Тахрир: крымчан обвиняют в захвате власти в РФ

12.01.2017 15:54
Крымских татар обвиняют по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти в России)
Дело Хизб-ут Тахрир: крымчан обвиняют в захвате власти в РФ
Эмиль Курбединов (фото - facebook.com/emil.kurbedinov)

Крымских татар, фигурантов дела Хизб-ут Тахрир, обвиняют в насильственном захвате власти в России. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбендинов.

"Насильственный захват власти в России" (ст. 278 УК РФ) - именно эту статью с завтрашнего дня начнут ставить всем крымским татарам мусульманам, которых обвиняют по участию в Хизб ут Тахрир. К ст. 205.5 добавят ст.278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы!" - написал адвокат.

"Обвинили те, кто в феврале 2014 г., в масках и со снайперскими винтовками, с ночи, расположились в административных зданиях Крыма, те, кто на "тиграх", БТРах и прочих "ах" въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране", - написал Курбендинов.

Ранее фигурантов дела оккупанты отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 