НАБУ открыло дело против еще одного депутата

Всего детективы бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронных декларациях

Детективы НАБУ зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст.368-2, ч.3 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в электронной декларации депутата, отметили в НАБУ.

Согласно сообщению, всего детективы бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Расследования ведутся в отношении 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных госадминистраций, заместителя областного совета, руководителя центрального органа исполнительной власти.

6 января сообщалось, что НАБУ начало расследование против депутата Верховной Рады и двух председателей районных государственных администраций по результатам анализа электронных деклараций.

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