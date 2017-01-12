Французский суд распорядился освободить экс-премьера Косово

Ранее бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная задержала полиция Франции в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург

Французский суд вынес решение о том, что власти должны освободить бывшего премьер-министра непризнанной республики Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает агентство AFP у себя в Twitter.

"Французский суд распорядился освобождить арестованного бывшего премьер-министра Косово", - говорится в сообщении.

5 января 2017 года сообщалось, что полиция Франции задержала Харадиная в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург.

Позже в самопровозглашенной республике Косово призвали власти Франции его освободить, а Сербия официально попросила власти Франции об его экстрадиции.

Сербия обвиняет Харадиная, возглавлявшего во время войны в 1998-1999 годах Армию освобождения Косово, в военных преступлениях против гражданских сербов. Также его обвинял в военных преступлениях и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил Харадиная дважды и оба раза оправдывал за отсутствия неопровержимых доказательств его вины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.