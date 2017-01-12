НАПК распределило 398 млн грн на финансирование партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило 398 159 460 гривень на финансирование уставной деятельности партий в 2017 г.

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

По словам председателя Национального агентства Натальи Корчак, соответствующим решением предусматривается предоставление Радикальной партии Олега Ляшко 38 млн 257,9 тыс. грн, Самопомощи - 56 млн 394,56 тыс. грн, Блоку Петра Порошенко - 112 млн 103,6 тыс. грн, Оппозиционному блоку - 48млн 467,7 тыс. грн, Всеукраинскому объединению Батькивщина - 29 млн 182,2 тыс. грн, Народному фронту - 113 млн 753,5 тыс. грн.

"На финансирование партий в текущем 2017 году из госбюджета выделено более 398 млн грн. Согласно действующему законодательству, средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий, получивших такое право, Национальное агентство распределяет в начале каждого года", - сообщила председатель НАПК.

Она также отметила, что государственное финансирование уставной деятельности политических партий, в соответствии с внесенными изменениями в закон о политических партиях в Украине, началось с третьего квартала 2016 года. Таким образом, если в прошлом году партии получили средства только за III и IV кварталы, то в этом году они будут финансироваться ежеквартально в предусмотренном законодателем объеме.

Наталья Корчак также сообщила, что решением НАПК предусматривается выделение средств в сумме 44 млн 239,94 тыс. грн Самопомощи, согласно соблюдение политической партией гендерной квоты на парламентских выборах 2014 года.

Председатель Национального агентства уточнила, что политическая партия вправе отказаться от государственного финансирования своей уставной деятельности путем подачи в Нацагентство соответствующего заявления. К этому времени от одной политической партии, получившей право на ежегодное государственное финансирование в текущем 2017 году, заявления не поступало.

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