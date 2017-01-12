Начался процесс реорганизации ВСЮ в Высший совет правосудия

Решение о начале реорганизации было принято на сегодняшнем заседании ВСЮ. Ранее, 5 января, вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ВСЮ, сообщает пресс-служба органа.

"На заседании 12 января 2017 года ВСЮ рассмотрел вопрос о реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия", - говорится в сообщении.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия, согласно которым Высший совет правосудия должен быть образован путем реорганизации ВСЮ.

5 января 2017 года вступил в силу закон о Высшем совете правосудия, который определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности нового органа.

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Согласно новому законодательному акту, Высший совет правосудия будет вносить представления о назначении судей, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решение об увольнении судей, давать согласие на задержание судьи или его арест. Также орган согласовывает количество судей в суде, утверждает положение о единой судебной информационной системе, принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судей и т.д.

Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена: 10 из них будут избраны на съезде судей из числа судей, двоих будет избирать и назначать президент, еще двоих - Верховная Рада, двоих - съезд адвокатов. Также по два представителя будут избирать всеукраинская конференция прокуроров и съезд юридических вузов.

Членом Высшего совета правосудия может быть избран или назначен гражданин Украины, который достиг 35 лет, владеющий государственным языком. Претендент также должен иметь высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет.

Глава Верховного суда входит в состав Высшего совета правосудия по должности.

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