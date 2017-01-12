В Евросоюзе назвали приоритеты сотрудничества с Украиной

Среди основных направлений Дирк Шубель отметил продолжение судебной реформы, борьбу с коррупцией, улучшение бизнес-климата для привлечения инвестиций

Помощь в продолжении реформ в Украине является приоритетом для Евросоюза в сотрудничестве с Украиной в новом году. Об этом заявил представитель Европейской службы внешних действий Дирк Шубель на заседании Делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы надеемся на скорейшее завершение ратификации Соглашения об ассоциации и визового вопроса. Это откроет новый раздел в нашем сотрудничестве с Украиной. Конечно, мы продолжим поддержку Украины на всех фронтах реформ", - заявил Шубель.

Среди конкретных направлений он отметил продолжение судебной реформы, борьбу с коррупцией, улучшение бизнес-климата для привлечения инвестиций.

Кроме того, Шубель напомнил об обязательстве украинской стороны ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия относительно женщин, которая, по словам еврочиновника, "застряла" в Верховной Раде.

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