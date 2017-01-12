На Луганщине запретили перевозить пассажиров через КПП по ночам
В Луганской области с 9 января 2017 года действует запрет на пассажирские перевозки через блокпосты в ночное время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
"С 9 января в период времени с 22:00 до 06:00 запрещен проезд через блокпосты автотранспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки (кроме международных рейсов), в том числе нерегулярные перевозки, которые работают на заказ и в режиме "такси", - говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Согласно сообщению, ограничения на пассажирские перевозки введены из-за роста количества случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.
В частности речь идет о транспорте, который движется в направлении линии разграничения с временно неподконтрольной территорией.
Еще одной причиной запрета является недопущение фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов.
В оккупированном Луганске несколько тыcяч местных жителей остались без воды из-за прорыва трубопровода, который произошел 10 января на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине поселка Артема.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
23.12.16
10:00
-
28.12.16
00:00
-
16:59
-
16.12.16
10:00
-
26.12.16
10:00
Новости партнеров
- 164951
- 38011
- 31820
- 27107
- 18928