На Луганщине запретили перевозить пассажиров через КПП по ночам

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

В Луганской области с 9 января 2017 года действует запрет на пассажирские перевозки через блокпосты в ночное время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

"С 9 января в период времени с 22:00 до 06:00 запрещен проезд через блокпосты автотранспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки (кроме международных рейсов), в том числе нерегулярные перевозки, которые работают на заказ и в режиме "такси", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Согласно сообщению, ограничения на пассажирские перевозки введены из-за роста количества случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В частности речь идет о транспорте, который движется в направлении линии разграничения с временно неподконтрольной территорией.

Еще одной причиной запрета является недопущение фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов.

В оккупированном Луганске несколько тыcяч местных жителей остались без воды из-за прорыва трубопровода, который произошел 10 января на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине поселка Артема.

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