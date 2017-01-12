Вероятный глава ЦРУ: Россия угрожает Европе
Кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления Майк Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки Исламское государство. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по вопросам разведки Сената, сообщает Радио Свобода.
"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав (ее территорию), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", - сказал Помпео.
Он также заявил, что согласен с выводами спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападения с целью повлиять на президентские выборы в США.
По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Трампа с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является "качественным аналитическим продуктом".
Ранее кандидат на должность главы Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
23.12.16
10:00
-
28.12.16
00:00
-
16:59
-
16.12.16
10:00
-
26.12.16
10:00
Новости партнеров
- 164951
- 38011
- 31820
- 27107
- 18928