Вероятный глава ЦРУ: Россия угрожает Европе

Майк Помпео заявил, что "Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию"

Кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления Майк Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки Исламское государство. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по вопросам разведки Сената, сообщает Радио Свобода.

"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав (ее территорию), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", - сказал Помпео.

Он также заявил, что согласен с выводами спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападения с целью повлиять на президентские выборы в США.

По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Трампа с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является "качественным аналитическим продуктом".

Ранее кандидат на должность главы Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать.

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