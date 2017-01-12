Издание Гужвы заявляет о давлении СБУ, Служба опровергает

Сайт Страна заявляет о том, что "СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции"

Издание Страна заявило о якобы готовящихся против него "провокациях" со стороны СБУ. В спецслужбе эту информацию опровергают.

В заявлении редакции издания сказано, что сведения о готовящихся "провокациях" журналисты получили из "разных источников в силовых структурах Украины".

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", - говорится в тексте заявления. В частности, по данным издания, СБУ готовит дело против главного редактора Страны Игоря Гужвы.

Редакция рассматривает эти действия как попытку предотвратить публикацию "новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти".

В то же время руководитель пресс-службы СБУ сказала корреспонденту ЛІГА.net, что у нее нет информации о готовящихся обысках или открытии уголовных производств в отношении Страны, ее руководства или журналистов.

"Я вам рекомендую вспомнить ситуацию с их журналисткой Светланой Крюковой, которая долго рассказывала, что мы ее преследуем, потом это оказалось фейком", - сказала Гитлянская.

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