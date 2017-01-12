USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Вице-президент США Джо Байден посетит Киев

12.01.2017 23:33
Визит вице-президента Джо Байдена в Украину запланирован на период с 15 по 18 января
Вице-президент США Джо Байден посетит Киев
Джо Байден (фото - EPA)

Вице-президент США Джо Байден посетит Киев. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Украине. 

Визит запланировал с 15 по 18 января. В этот период Байден посетит Киев и Давос (Швейцария).

В Украине вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом

"Визит вице-президента в Украине подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует личную вовлеченность в эту поддержку", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что визит также состоится в честь празднования 25-ой годовщины дипломатических отношений между США и Украиной и засвидетельствует, что "партнерство будет продолжаться и последующие 25 лет".

В Швейцарии Байден посетит Всемирный экономический форум в Давосе. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 