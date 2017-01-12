Визит вице-президента Джо Байдена в Украину запланирован на период с 15 по 18 января

Вице-президент США Джо Байден посетит Киев. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Украине.



Визит запланировал с 15 по 18 января. В этот период Байден посетит Киев и Давос (Швейцария).



В Украине вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.



"Визит вице-президента в Украине подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует личную вовлеченность в эту поддержку", - говорится в сообщении.



Отмечается, что визит также состоится в честь празднования 25-ой годовщины дипломатических отношений между США и Украиной и засвидетельствует, что "партнерство будет продолжаться и последующие 25 лет".



В Швейцарии Байден посетит Всемирный экономический форум в Давосе.



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