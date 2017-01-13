Глава ОБСЕ: Поддержки идеи полицейской миссии в Донбассе нет
Поддержки идеи вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе нет. Об этом сказал новый председатель организации, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью Kurier.
"В ОБСЕ 57 стран-членов. В том числе и Россия. И любая миссия должно получить согласие всех государств. Сейчас необходимой поддержки нет", - сказал Курц.
Ранее министр заявил, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять.
3 января глава МИД Павел Климкин и Курц посетили Мариуполь Донецкой области.
В ОБСЕ подчеркивали, что для создания вооруженной полицейской миссии необходимо единогласное решение всех стран-участниц.
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