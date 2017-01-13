Украинское радио будет вещать на оккупированные районы Донбасса

В Нацсовете по телерадиовещанию дали разрешение Украинскому радио, которое сможет вещать из города Часов Яр и покрывать почти весь Донбасс

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дал разрешение на вещание на территории проведения АТО первой передаче Украинского радио. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.



Вещание будет осуществляться из города Часов Яр на радиочастоте 873 кГц. При мощности 50 кВт вещание будет покрывать большую часть временно оккупированных населенных пунктов.



В ночное время покрытие будет лучше и охватит все оккупированные районы.



Технически запустить вещание можно будет через три месяца.



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