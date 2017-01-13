Приговор по делу о госизмене Януковича вынесут весной - Матиос

Матиос прогнозирует, что на рассмотрение дела уйдет около двух месяцев, а передавать обвинительный акт будут в ближайшее время

До конца января в суд должны передать обвинительный акт по делу о подозрении экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала.



По его прогнозам, до конца апреля должен быть вынесен приговор.



Матиос отметил, что проблемы могут быть при формировании коллегии судей и присяжных, при этом генеральный прокурор Юрий Луценко выявил желание войти в группу гособвинителей.

Ранее Луценко говорил, что дело о государственной измене Януковича прокуратура планирует передать в суд до конца 2016 года.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

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