Приговор по делу о госизмене Януковича вынесут весной - Матиос
До конца января в суд должны передать обвинительный акт по делу о подозрении экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала.
По его прогнозам, до конца апреля должен быть вынесен приговор.
Матиос отметил, что проблемы могут быть при формировании коллегии судей и присяжных, при этом генеральный прокурор Юрий Луценко выявил желание войти в группу гособвинителей.
Ранее Луценко говорил, что дело о государственной измене Януковича прокуратура планирует передать в суд до конца 2016 года.
28 ноября 2016 года генеральный прокурор огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
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