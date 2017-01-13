USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрыв в Киеве: граната была в почтовом ящике догхантера

13.01.2017 05:27
Гранату подложили в почтовый ящик известному догхантеру Алексею Святогору, но открыл его брат Евгений
Взрыв в Киеве: граната была в почтовом ящике догхантера
Фото: Нацполиция

Гранату, которая стала причиной взрыва в многоэтажке в Киеве, подложили в почтовый ящик догхантеру Алексею Святогору. Об этом он рассказал телеканалу 112

Ящик открыл его брат Евгений. По словам Евгения Святогора, он сразу упал, услышав звук, похожий на петарду.

"Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", - рассказал Евгений Святогор.

У пострадавшего синяки и ссадины, от госпитализации он отказался.

Как сообщалось, вечером 12 января в подъезде многоэтажки произошел взрыв. По предварительному выводу, могла взорваться граната РГД-5. 

Открыто уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 