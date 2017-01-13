Взрыв в Киеве: граната была в почтовом ящике догхантера

Гранату подложили в почтовый ящик известному догхантеру Алексею Святогору, но открыл его брат Евгений

Гранату, которая стала причиной взрыва в многоэтажке в Киеве, подложили в почтовый ящик догхантеру Алексею Святогору. Об этом он рассказал телеканалу 112.



Ящик открыл его брат Евгений. По словам Евгения Святогора, он сразу упал, услышав звук, похожий на петарду.



"Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", - рассказал Евгений Святогор.



У пострадавшего синяки и ссадины, от госпитализации он отказался.



Как сообщалось, вечером 12 января в подъезде многоэтажки произошел взрыв. По предварительному выводу, могла взорваться граната РГД-5.

Открыто уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство.



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