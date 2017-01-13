Освоение средств на восстановление Донбасса низкое - Геращенко

В Донецкой области было определено 596 объектов для восстановления, Луганской - 150, сказала вице-спикер Верховной Рады

В 2016 году Верховная Рада перераспределила почти 4 млрд грн, которые направила на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой (почти три млрд) и Луганской (один млрд) областях. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Список объектов утверждал бюджетный комитет ВР по предложениям региональной власти и депутатов, которые предлагали свои идеи. В Донецкой области было определено 596 объектов, на Луганщине - 150", - отметила Геращенко.

По ее словам, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов, где только стартовали тендеры, а на некоторых уже идет строительство.

Геращенко уточнила, что в основном еще проходят тендерные процедуры.

"Должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - в Донецкой менее 10 %, в Луганской немного больше", - подчеркнула Геращенко.

Она уточнила, что все тендерные процедуры проходят через систему ProZZoro, что позволяет сэкономить средства. "Также важно, что к строительным работам обязательно привлекают переселенцев, на сегодняшний день около 10% рабочих, работающих на восстановлении инфраструктурных объектов - это перемещенные лица", - сказала Геращенко.

По словам Геращенко, среди объектов, где работы близятся к завершению, опорные школы в Дружковке и Часове Яру, общежития для силовиков и переселенных вузов в Бахмуте, путепровод в Константиновке.

"Скажу сразу - работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где-то невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством", - отметила она.

Вице-спикер парламента сказала, что более подробно мониторить каждую копейку потраченных государством денег уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и предварительные выводы.

Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии.

11 января сообщалось, что Геращенко, народный депутат Мария Ионова и министр по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш проведут в Донбассе мониторинг эффективности использования средств на восстановление инфраструктуры.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.