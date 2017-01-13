НАПК одобрило проверку деклараций и образа жизни чиновников

Нацагентство по предотвращению коррупции одобрило новые проекты порядков проверки деклараций и мониторинга образа жизни декларантов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании 12 января 2017 года единогласно одобрило новую редакцию проектов порядка проведения контроля и полной проверки деклараций чиновников и порядка мониторинга образа жизни субъектов декларирования, доработанных с учетом замечаний Министерства юстиции, экспертов и общественности. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Мы уже отработали новые проекты порядков проверки деклараций и мониторинга образа жизни. Есть требования общества и общественности, которые мы учли. Национальное агентство должно получить возможность начать полную проверку деклараций, поэтому мы заинтересованы в скорейшей регистрации постановлений в Министерстве юстиции", - сообщил замглавы НАПК Руслан Радецкий и добавил, что это абсолютно процедурные документы для проведения проверок, которые никоим образом не нарушают права, свободы и законные интересы граждан.

Новые проекты были обсуждены с экспертами и общественностью во время круглого стола, в котором приняли участие представители различных ведомств. По словам Радецкого, в новой редакции учтено 99% всех рекомендаций.

Проекты порядков разработаны с целью установления достоверности задекларированных данных в декларациях, проверки на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения, установления соответствия уровня жизни имеющемуся у субъектов декларирования и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам согласно декларации.

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Ранее сообщалось о том, что НАПК решило провести специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного суда.

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