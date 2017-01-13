Райнин: Не видел на Банковой никаких встреч с Медведчуком

Несмотря на то, что участник минского процесса Виктор Медведчук занимается вопросом освобождения пленных, АП не подтверждает его встреч с президентом

Участника минских переговоров в гуманитарной подгруппе по вопросу обмена пленными Виктора Медведчука не видели согласовывающим эти вопросы с президентом Петром Порошенко. О том, что кум российского лидера Владимира Путина не появляется на Банковой, рассказал руководитель Администрации президента Игорь Райнин, пишет издание Цензор.

"Я не видел здесь никаких встреч с Медведчуком... Я глава Администрации Президента Украины. В планах работ, в планах графиков, визуально Медведчука не видел. И Медведчук меня - тоже", - ответил он, отметив, что не знаком с кумом Путина.

Райнин также добавил, что "если бы Медведчук здесь бывал, вы (журналисты, - ред.) бы об этом уже знали", и заявил, что тот не играет "никакой" роли в современной Украине. "Когда говорю "никак", я имею в виду роль созидательную", - пояснил он.

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В ответ на вопрос журналиста о том, каким образом Медведчук получил для встреч в Минске ряд "карт-бланшей" от украинской власти, в частности разрешение на прямое авиасообщение с Москвой, руководитель Банковой не вдавался в детали.

"Нам объективно тяжело влиять на то, кто является доверенным лицо Путина. Путин определяет из своих стратегических целей, кто его доверенное лицо", - сказал он.

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