Кому и какое оружие подарил Аваков: список первых лиц

Министр внутренних дел к юбилею президента сделал изысканный подарок - пистолет американской компании, а экс-премьеру Арсению Яценюку - пулемет Максим

Глава МВД Арсен Аваков подарил президенту Петру Порошенко изысканный пистолет американской компании Сabot Gun Jones 1911. Об этом говорится в материале издания Украинская правда "Наградной фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов".

"В конце сентября, к 50-летнему юбилею президента Петра Порошенко, глава МВД наградил его довольно изысканным пистолетом от американской компании Сabot Gun "Jones 1911", - отмечается в материале.

"Александр Турчинов получал по одному пистолету от Авакова на каждой из своих должностей после Майдана: и как и.о. президента, и как спикер ВР, и как секретарь СНБО", - пишет издание.

Также компактный Форт 9 достался главе НБУ Валерии Гонтаревой, Beretta PX4 экс-главе АП Борису Ложкину.

"Taurus РТ 809 получил Грынив, который тогда был заместителем главы АП, а ныне глава фракции БПП. В январе 2015 года Аваков подарил сразу два пистолета - АПС и Маузер - своему другу депутату Игорю Котвицкому, которого обвиняли в том, что вывел $40 млн в Панаму", - говорится в материале.

Премьер-министру Владимиру Гройсману Аваков также подарил четыре одиницы оружия: три из них он получил на должности вице-премьера а один как спикер Верховной Рады.

"Самый оригинальный подарок от Авакова получил Арсений Яценюк. 20 мая 2015 года глава МВД наградил своего соратника по партии и тогдашнего шефа легендарным 56-П-421 - пулеметом Максима", - сказано в материале УП.

Полноценный автомат Аваков также презентовал только одному своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову, ему достался модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

"Но самым неожиданным было то, что штурмовку, которой обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил депутату Народного фронта Сергею Пашинскому", - отмечается в материале.

10 января сообщалось, что пистолет, из которого Пашинский ранил мужчину в канун нового года, наградной - он вручен Пашинскому в марте 2014 года.

1 января сообщалось, что депутат, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

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