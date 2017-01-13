НАТО: бронетехника США в Европе - это ответ на агрессию России
Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что размещение американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы - это пропорциональный ответ на действия страны-агрессора России. Об этом сообщает The Baltic Times.
"Возвращение американской бронетехники в Европу является ответом на то, что делает Россия. Я хочу подчеркнуть, что это пропорциональный и сопоставимый шаг. Кое-кто в России говорит, что это поспешная операция, что речь идет о большом количестве техники. Мы говорим о 3500 сотрудниках, 87 танках и 144 боевых машинах Bradley", - отметила заместитель генсека НАТО.
По ее словам, такие действия предназначены для сдерживания и обороны.
Гетемюллер подчеркнула, что Альянс не планировал размещения и усиления своих позиций на восточном фланге.
"Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы - вторжение и захват территории Украины в Крыму и наращивание российских войск в западном военном округе", - сказала она.
Она уточнила, что НАТО не видит непосредственной угрозы российского вторжения в пространство альянса.
"Потому, что в последние годы мы сделали много для обороны", - сказала заместитель генсека НАТО.
13 января сообщалось, что в Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники.
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