НАТО: бронетехника США в Европе - это ответ на агрессию России

В НАТО обеспокоены агрессивными действиями РФ - вторжением и захватом территории Украины в Крыму, сказала заместитель генсека Альянса

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что размещение американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы - это пропорциональный ответ на действия страны-агрессора России. Об этом сообщает The Baltic Times.

"Возвращение американской бронетехники в Европу является ответом на то, что делает Россия. Я хочу подчеркнуть, что это пропорциональный и сопоставимый шаг. Кое-кто в России говорит, что это поспешная операция, что речь идет о большом количестве техники. Мы говорим о 3500 сотрудниках, 87 танках и 144 боевых машинах Bradley", - отметила заместитель генсека НАТО.

По ее словам, такие действия предназначены для сдерживания и обороны.

Гетемюллер подчеркнула, что Альянс не планировал размещения и усиления своих позиций на восточном фланге.

"Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы - вторжение и захват территории Украины в Крыму и наращивание российских войск в западном военном округе", - сказала она.

Она уточнила, что НАТО не видит непосредственной угрозы российского вторжения в пространство альянса.

"Потому, что в последние годы мы сделали много для обороны", - сказала заместитель генсека НАТО.

13 января сообщалось, что в Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники.

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