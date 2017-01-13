Ефремова конвоировали из СИЗО в Луганскую область

Сегодня Старобельский районный суд должен был провести подготовительное заседание по уголовному производству против экс-главы фракции ПР

Старобельский районный суд Луганской области перенес подготовительное заседание по уголовному производству против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на следующую неделю. По информации ЛІГА.net, сегодня суд должен был провести подготовительное заседание по делу против Ефремова.

Адвокаты Ефремова заявили, что им не было известно о проведении заседания.



Они также сообщили, что Ефремова из СИЗО уже конвоировали в Луганскую область, где будет проходить рассмотрение уголовного производства против него.



10 января

10 января сообщалось , что уголовное производство против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.









30 июля 2016 года Ефремов был повторно 4 января сообщалось , что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову. Читайте также: ГПУ обнародовала список инкриминируемых Ефремову преступлений Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



