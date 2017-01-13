Минюст отказался рассказать о претендентах на главного люстратора
Минюст отказался предоставить сведения о кандидатах на должность директора департамента по вопросам люстрации, так как считает это конфиденциальной информацией. Об этом говорится в ответе на запрос Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте, сообщает Общественные люстрационный комитет.
В комитете отметили, что представители Общественного совета направили запрос на получение информации о кандидатах 3 января 2017 года. "Однако вместо данных о лицах, участвующих в конкурсе, получили отписку…" - говорится в сообщении.
"Документы, которые вы запрашиваете, были представлены кандидатами в Министерство юстиции Украины с целью трудоустройства и содержат информацию с ограниченным доступом", - сказано в ответе Минюста.
Фото: lku.org.ua
При этом, отмечают в комитете, во время объявления конкурса было заявлено, что отбор будет проведен на принципах полной открытости.
На днях Минюст опубликовал список фамилий участвующих в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации. Никаких других сведений о кандидатах в открытом доступе нет.
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