Минюст отказался рассказать о претендентах на главного люстратора

Минюст отказался предоставить сведения о кандидатах на должность директора департамента по вопросам люстрации

Минюст отказался предоставить сведения о кандидатах на должность директора департамента по вопросам люстрации, так как считает это конфиденциальной информацией. Об этом говорится в ответе на запрос Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте, сообщает Общественные люстрационный комитет.

В комитете отметили, что представители Общественного совета направили запрос на получение информации о кандидатах 3 января 2017 года. "Однако вместо данных о лицах, участвующих в конкурсе, получили отписку…" - говорится в сообщении.

"Документы, которые вы запрашиваете, были представлены кандидатами в Министерство юстиции Украины с целью трудоустройства и содержат информацию с ограниченным доступом", - сказано в ответе Минюста.









Фото: lku.org.ua

При этом, отмечают в комитете, во время объявления конкурса было заявлено, что отбор будет проведен на принципах полной открытости.

На днях Минюст опубликовал список фамилий участвующих в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации. Никаких других сведений о кандидатах в открытом доступе нет.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.