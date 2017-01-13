Избран руководитель Одесского территориального управления НАБУ

Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко

Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко", - говорится в нем.

Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял отделение полиции в Винницкой области.

Ранее он работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области.

Имеет три высших образования.

В конкурсе на должность руководителя Одесского теруправления, который начался 1 ноября 2016, приняли участия 47 кандидатов.

Полномочия Одесского теруправления распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.