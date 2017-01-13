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Избран руководитель Одесского территориального управления НАБУ

13.01.2017 16:15
Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко
Избран руководитель Одесского территориального управления НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко", - говорится в нем.

Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял отделение полиции в Винницкой области.

Ранее он работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области.

Имеет три высших образования.

В конкурсе на должность руководителя Одесского теруправления, который начался 1 ноября 2016, приняли участия 47 кандидатов.

Полномочия Одесского теруправления распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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