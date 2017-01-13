Избран руководитель Одесского территориального управления НАБУ
Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко", - говорится в нем.
Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял отделение полиции в Винницкой области.
Ранее он работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области.
Имеет три высших образования.
В конкурсе на должность руководителя Одесского теруправления, который начался 1 ноября 2016, приняли участия 47 кандидатов.
Полномочия Одесского теруправления распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:46
-
16:07
-
16:05
-
15:46
-
15:56
Новости партнеров
- 139291
- 36763
- 29618
- 21242
- 18429