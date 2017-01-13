Геращенко призвала Москву не саботировать минские соглашения
Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко призвала Москву не саботировать минские соглашения. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Очень хочется, чтобы контрольно-пропускные пункты въезда/выезда навсегда исчезли с украинской земли, ибо это - символ оккупации части нашей территории. КПВВ исчезнут, когда мы восстановим контроль на украинско- российской границе. И для этого Москва должна выполнять минские соглашения, а не саботировать и блокировать их", - подчеркнула Геращенко.
По ее словам, КПВВ Майорск - нулевой блокпост.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
"Это один из самых загруженных КПВВ, большинство машин из Луганской области, где до сих пор боевики заблокировали КПВВ Золотое, поэтому люди вынуждены ехать в объезд", - сказала Геращенко.
Она напомнила, что несколько раз этот КПВВ обстреливали, за время его работы погибли пять пограничников.
"Поэтому вопрос безопасности как гражданского населения, так и сотрудников пункта очень актуален", - отметила Геращенко.
В понедельник, 16 января, в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы.
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