КПВВ в Донбассе исчезнут, когда Украина восстановит контроль на границе, а для этого РФ должна выполнить Минск, сказала вице-спикер парламента

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко призвала Москву не саботировать минские соглашения. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Очень хочется, чтобы контрольно-пропускные пункты въезда/выезда навсегда исчезли с украинской земли, ибо это - символ оккупации части нашей территории. КПВВ исчезнут, когда мы восстановим контроль на украинско- российской границе. И для этого Москва должна выполнять минские соглашения, а не саботировать и блокировать их", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, КПВВ Майорск - нулевой блокпост.





Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Это один из самых загруженных КПВВ, большинство машин из Луганской области, где до сих пор боевики заблокировали КПВВ Золотое, поэтому люди вынуждены ехать в объезд", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что несколько раз этот КПВВ обстреливали, за время его работы погибли пять пограничников.

"Поэтому вопрос безопасности как гражданского населения, так и сотрудников пункта очень актуален", - отметила Геращенко.

В понедельник, 16 января, в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы.

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