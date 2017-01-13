Опубликован список претендентов на должность главы Нацполиции

Всего на конкурс было подано 64 заявки

Национальная полиция Украины опубликовала список из 64 участников конкурса на должность главы Нацполиции.

Отбор претендентов проводится Консультативной отборочной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины.

В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты. Для министра внутренних дел при определении кандидата на должность руководителя Нацполиции и формировании предложения премьер-министру решения комиссии носят рекомендательный характер.

























Процедура отбора будет состоять из следующих этапов:

1-й этап - Изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса.

2-й этап - Претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.

3-й этап - По результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования комиссия путем голосования приглашает претендентов для собеседования.

4-й этап - Проведение собеседований.

5-й этап - Претенденты, успешно прошедшие предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов 4 этапа должны предоставить полный пакет документов предусмотренный законом Украины о Национальной полиции.

Первый этап конкурса стартует 18 января.

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов, она может предложить претендентам дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.

14 ноября глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

16 ноября министр внутренних дел представил личному составу Национальной полиции временно исполняющего обязанности главы ведомства Вадима Трояна.

17 ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил, что объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.

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