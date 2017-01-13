ГПУ проверит электронные декларации 29 народных депутатов

В Генпрокуратуре хотят установить легальность происхождения задекларированных нардепами средств

Генеральная прокуратура и Государственная фискальная служба проведут внеплановые проверки электронных деклараций 29 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время обработки деклараций народных избранников в Генпрокуратуре выяснили, что есть несоответствия между задекларированными денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового Кодекса, сообщает пресс-служба.

"Согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тысяч гривень. Но по данным электронной декларации за 2015 год последнему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн гривень", - говорится в сообщении.

В ГПУ объясняют, что вместе с ДФС решили провести документальную внеплановую проверку в отношении 29 нардепов, так как несоответствия встречаются не только в одной декларации. Проверку проведут для того, чтобы установить легальность происхождения задекларированных средств, а также полноту уплаты декларантами и их налоговыми агентами надлежащих сумм налогов в бюджет.

16 декабря 2016 года ГПУ впервые в Украине сообщила чиновнику о подозрении в указании недостоверной информации в электронной декларации.

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