МВД: Информация о дарении Аваковым оружия - манипуляция

В министерстве отметили, что наградное оружие вручается за определенные заслуги в соответствии с действующим законодательством

Информация о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дарит оружие, является манипуляцией, поскольку это на самом деле не подарок, а награда за определенные заслуги. Об этом в комментарии Украинской правде заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что информационный посыл о дарении оружия запустили лица, лоббирующие легализацию короткоствольного оружия для населения.

"Многие авторы, которые пишут на эту тему,… ошибочно, сознательно или несознательно идут на поводу у оружейных лоббистов и используют их ложные месседжи, которые они сознательно запустили в информационное поле для того, чтобы лоббировать их главную идею - нарезное огнестрельное короткоствольное оружие сделать как можно более доступным для украинцев", - сказал Шевченко.

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По его словам, глаголы "подарили" и "дали", используемые в этих ложных посылах, нельзя применять к вручению ведомственной поощрительной награды МВД под названием "огнестрельное оружие". Шевченко отметил, что процесс награждения оружием регламентирован рядом нормативно-правовых актов, в частности отдельным приказом МВД от 30 ноября 2015 года №1521.

Спикер министерства подчеркнул, что такие награды вручаются за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое исполнение воинского, служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть.

"Лишение награжденного награды и ее изъятие осуществляются по обвинительному приговору суда, который вступил в законную силу, а также за поступки, дискредитирующие награжденного. После смерти награжденного награда сдается в порядке, установленном действующим законодательством", - процитировал Шевченко соответствующий документ.

Он добавил, что при вручении оружия должен быть заполнен наградной лист, в котором указываются инициатор награждения и его обоснование.

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В то же время на вопрос о том, за какие заслуги народный депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий был награжден шестью единицами огнестрельного оружия, Шевченко ответил, что об этом нужно спрашивать самих награжденных.

Ранее сегодня СМИ опубликовали информацию о том, что в течение 2014-2015 годов Аваков наградил оружием как минимум 400 человек. Среди награжденных - первые лица государства, высокопоставленные чиновники, народные депутаты.

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