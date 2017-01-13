Боевики ДНР отказались отпустить задержанных ими подростков

Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов

Боевики террористической организации ДНР до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке, обвинив в "диверсиях". Об этом заявила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимался на встречах трехсторонней контактной группы в Минске.

Подростков должны были отпустить еще до нового года, но этого не произошло, сказала депутат. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов.

"Ради того, чтобы освободить, в том числе, подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - рассказала Геращенко.

По ее словам, подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому поднимается вопрос только об их освобождении.

21 ноября на переговорах трехсторонней группы в Минске представители террористических организаций ЛДНР пообещали отпустить "под домашний арест" подростков, которых раньше они задержали, обвинив в "диверсиях".

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