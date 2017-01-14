Обама продлил санкции против РФ до 2018 года

Президент США продлил действующие санкции против РФ, которая "представляет опасность для национальной безопасности США"

Президент США Барак Обама продлил санкции против Российской Федерации за агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Действия и политика, из-за которых были приняты эти указы (о предыдущих санкциях против РФ - ред.) продолжают представлять собой опасность для национальной безопасности и внешней политики США", - заявил Обама в документе.

Как отмечается в сообщении, первые санкции были введены в марта 2014 года. 16 марта, а затем 20 марта они были расширены.

27 декабря 2016 года Министерство торговли США расширило санкции против оборонки РФ и Крыма и добавило в санкционный список еще 23 компании.

30 декабря из США выслали 35 российских дипломатов.

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