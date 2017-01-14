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На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения

14.01.2017 10:36
Около Петровского и Трудовского украинские военные остановили диверсионные группы боевиков, которые отступили с потерями
На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения
Фото: EPA

В пятницу, 13 декабря, на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В 21:07 в направлении населенного пункта Трудовский боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего зафиксировано восемь разрывов. 

По прикрытием огня в сторону позиций сил АТО вышла диверсионная группа в составе семи человек, но отступила под ответным огнем.

Через несколько минут ДРГ снова вышла в направлении украинских военных. Командование ВСУ приняло решение блокировать диверсантов силами резервных групп, в ходе чего и произошло боевое столкновение. 

Один из боевиков получил несовместимое с жизнью ранение. 

В 21:07 в направлении Петровского также вышла ДРГ в составе пяти боевиков. Через три минуты она начала обстрел. Украинские военные открыли по диверсантам ответный огонь из стрелкового оружия. Боевики отступили с потерями. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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