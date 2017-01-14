Около Петровского и Трудовского украинские военные остановили диверсионные группы боевиков, которые отступили с потерями

В пятницу, 13 декабря, на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



В 21:07 в направлении населенного пункта Трудовский боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего зафиксировано восемь разрывов.



По прикрытием огня в сторону позиций сил АТО вышла диверсионная группа в составе семи человек, но отступила под ответным огнем.



Через несколько минут ДРГ снова вышла в направлении украинских военных. Командование ВСУ приняло решение блокировать диверсантов силами резервных групп, в ходе чего и произошло боевое столкновение.



Один из боевиков получил несовместимое с жизнью ранение.



В 21:07 в направлении Петровского также вышла ДРГ в составе пяти боевиков. Через три минуты она начала обстрел. Украинские военные открыли по диверсантам ответный огонь из стрелкового оружия. Боевики отступили с потерями.

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