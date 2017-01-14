Сутки в АТО: военный ранен около Зайцево

Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не было, один боец получил ранения

В прошлые сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Служащий ВСУ был ранен около населенного пункта Зайцево.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.

3 декабря на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения: около Петровского и Трудовского украинские военные остановили диверсионные группы боевиков, которые отступили с потерями.



За минувшие сутки террористы 62 раза обстреляли позиции сил АТО.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.