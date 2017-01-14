В Литве на концерте собрали 110 тыс евро для детей Украины
14.01.2017 21:25
Литовские музыканты собрали 110 тысяч евро для пострадавших от войны украинских детей-сирот, военных и членов их семей
Фото: baltic-course.com
В Литве на благотворительном концерте "Вместе к победе" собрали свыше 110 тыс евро для помощи украинским детям-сиротам, военным и членам их семей, а также городским общинам, пострадавшим от войны. Об этом сообщает 15min.lt.
Организаторы концерта призывали литовцев не оставаться в стороне и не быть равнодушными к боли украинских братьев.
В концерте приняли участие исполнители Андриус Мамонтовас, Мерюнас Витулскис, Эвелина Сашенко, Мариюс Микутавичус, Дейвидас Норвилас, Лиепа Норкевичене, Моника Линките, группы "Naktinės personos" и "Biplan". "Каждый ребенок в мире - это ребенок - независимо от того, является ли он украинским или литовским. Украинские дети не заслуживают вызванной войной боли. Именно поэтому гуманитарная помощь очень важна", - заявил музыкант Мерюнас Витулскис.
"Украинцы наши братья. Наши страны объединяет намного больше, чем дружба. Мы просто не имеем право отвергнуть братьев-украинцев", - заявил музыкант Андриус Мамонтовас.
12 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между двумя станами. В документе зафиксированы достигнутые договоренности по всем направлениям дальнейшего украино-литовского сотрудничества и прописаны четкие шаги взаимодействия в 2017 и 2018 годах.
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