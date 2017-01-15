Украина проверит воинские части в Ростовской области - Мотузяник

В январе инспекционная группа, в которую войдут по два представителя от Украины и Канады, и один - от Дании, планирует проверить воинский части РФ

В Министерстве обороны рассказали о деталях запланированной проверки российских военных частей в Ростовской области РФ. Во время брифинга спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что целью инспекции является проверка наличия или отсутствия военной деятельности РФ, которая должна подлежать предварительному уведомлению.

"Согласно Венскому документу 2011 года, в частности его пункта 9 о мерах укрепления доверия и безопасности, Украина планирует в период с 16 по 19 января провести инспекцию указанного района на территории России", - сообщил Мотузяник.

Он добавил, что в состав инспекционной группы должно войти два представителя от Украины, два - от Канады, и один представитель от Королевства Дании.

Инспектированию подлежит территория Ростовской области РФ, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины, уточнил он.

"В рамках мероприятий инспектирования будет получена информация от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет, а также предлагается провести сухопутную проверку указанного района", - рассказал спикер.

По итогам проверки будет подготовлен официальный отчет, и о его результатах сообщат стран-участниц ОБСЕ.

14 января 2017 года в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что из России в Донбасс прибыли пополнять ряды боевиков 32 человека, но только четверо оказались пригодны к службе.

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