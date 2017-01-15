Совместное заявление Байдена и Порошенко переносится
15.01.2017 15:34
Совместное заявление Джозефа Байдена и Петра Порошенко для представителей прессы состоится завтра в 10:30
Джо Байден, Петр Порошенко (фото - EPA)
Совместное заявление президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена по итогам встречи завтра, 16 января, переносится на более раннее время.
"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - сообщает пресс-служба АП.
Также сообщается, что встреча состоится в 08:45, а совместное заявление для представителей прессы они сделают в 10:30.
15 декабря сообщалось, что Порошенко по телефону обсудил с Байденом ситуацию в Донбассе и состояние выполнения минских договоренностей.
Байден приветствовал гуманитарные инициативы Порошенко по освобождению украинских заложников из плена российских боевиков.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - сообщает пресс-служба АП.
Также сообщается, что встреча состоится в 08:45, а совместное заявление для представителей прессы они сделают в 10:30.
15 декабря сообщалось, что Порошенко по телефону обсудил с Байденом ситуацию в Донбассе и состояние выполнения минских договоренностей.
Байден приветствовал гуманитарные инициативы Порошенко по освобождению украинских заложников из плена российских боевиков.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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