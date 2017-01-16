Байден: Санкции должны быть, пока РФ полностью не выполнит Минск

"Санкции должны продолжиться пока РФ полностью не выполнит минские соглашения, повторяю - полностью", - подчеркнул Байден.

По его словам, санкции, которые связаны с оккупированным Крымом, должны также сохраняться, пока Россия не вернет полуостров Украине.

"Постоянные попытки России подорвать ваш успех, вашу безопасность, суверенитет очень разнообразны. Это и атаки лжепропаганды, и попытки дестабилизировать вашу экономику. Украина, как и каждая страна Европы, имеет право определить свой собственный путь, но РФ стремится помешать этому", - отметил Байден.

Он считает, что международное сообщество должно объединиться против агрессии и практики принуждения.



Байден сказал, что минский процесс остается единственной основой для стабилизации ситуации, в частности возвращения контроля над границей с РФ.

"Для Украины этот процесс (минские соглашения, - ред) - единственная надежда двигаться вперед, как объединенное государство", - сказал Байден.

16 января сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден прибыл с визитом в Украину.

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