Байден: Санкции должны быть, пока РФ полностью не выполнит Минск
Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что санкции против страны-агрессора РФ должны оставаться до полного выполнения ею минских соглашений. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Санкции должны продолжиться пока РФ полностью не выполнит минские соглашения, повторяю - полностью", - подчеркнул Байден.
По его словам, санкции, которые связаны с оккупированным Крымом, должны также сохраняться, пока Россия не вернет полуостров Украине.
"Постоянные попытки России подорвать ваш успех, вашу безопасность, суверенитет очень разнообразны. Это и атаки лжепропаганды, и попытки дестабилизировать вашу экономику. Украина, как и каждая страна Европы, имеет право определить свой собственный путь, но РФ стремится помешать этому", - отметил Байден.
Он считает, что международное сообщество должно объединиться против агрессии и практики принуждения.
Байден сказал, что минский процесс остается единственной основой для стабилизации ситуации, в частности возвращения контроля над границей с РФ.
"Для Украины этот процесс (минские соглашения, - ред) - единственная надежда двигаться вперед, как объединенное государство", - сказал Байден.
16 января сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден прибыл с визитом в Украину.
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