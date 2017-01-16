Порошенко объяснил значение санкций против России для Украины

Петр Порошенко отметил, что Россия третий год ведет войну против Украины, убиты 10 тысяч украинцев

Санкции против РФ не являются самоцелью для Украины, а лишь инструментом влияния на Россию, чтобы заставить ее уважать международное право. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Санкции не есть самоцелью, но это важный инструмент давления, влияния и мотивации для Российской Федерации быть за столом переговоров, имплементовывать минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию. И обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права. Это инструмент влияния для того, чтобы уважать международное право со стороны Российской Федерации", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины отметил, что Россия третий год ведет войну против Украины, убиты 10 тысяч украинцев.

"В ходе сегодняшних переговоров мы, конечно, рассмотрели вопрос агрессии России против Украины. В этом году исполняется три года, как Россия начала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев, гражданских и военных ", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также выразил надежду, что украинский вопрос будет приоритетным для американского политикума и в дальнейшем.

"Я надеюсь, что и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди ее приоритетов", - подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил, что нынешняя агрессивная Россия - это угроза и для США, и для Украины.

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