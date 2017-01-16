Байден о минском процессе: Сначала РФ должна прекратить стрелять

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Украина не может выполнить политическую часть соглашения, пока не прекратится насилие со стороны России

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что требовать от Украины выполнять политическую часть минских соглашений можно только после того, как РФ прекратит стрелять в Донбассе. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"Только после того, как Россия и ее посредники на востоке выполнят свои обязательства на востоке о прекращении боевых действий, дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины исполнение своих политических обязательств", - заявил Джозеф Байден.

Вице-президент США назвал минский процесс единственной "жизнеспособной основой" для урегулирования конфликта в Донбассе, для восстановления там украинской власти и возвращения Украине контроля над международной границей.

16 января 2017 года Байден прибыл с визитом в Украину. Это его последний визит в Украину в качестве вице-президента США. Визит вице-президента приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Украиной.

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