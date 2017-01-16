Прокуратура закрыла дело против экс-замгенпрокурора Касько

В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой Киева

Прокуратура Киева закрыла дело против бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Касько. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

"Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве", - сказано в сообщении.

Проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточных доказательств для доказательства виновности Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности.

В связи с этим процессуальным руководителем - прокурором киевской местной прокуратуры №6 принято решение о закрытии производства по Касько.

В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой Киева.

Печерский районный суд Киева наложил арест на квартиру бывшего заместителя генерального прокурора Касько, полученную как служебную в 2010 году. Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 22 марта.

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Заместитель генерального прокурора Виталий Касько, известный публичным противостоянием с высшим руководством ГПУ на почве скандала вокруг дела бриллиантовых прокуроров, 15 февраля 2016 года объявил о своей отставке.

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