Украина передает иск в Гаагу против России

Президент поручил МИД передать в Международный суд ООН в Гааге иск против страны-агрессора России

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот иск проходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма. "Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено ​​большое количество нот", - сказал президент.

Всего в рамках этого иска было проведено пять заседаний и направлено 45 нот.

"Вторая позиция в нашем иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот", - отметили в пресс-службе.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум Конвенциям", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права.

"Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий. "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - сказал Порошенко.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев стали переселенцами.

"Те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, а также сбитый боевиками самолет рейса МН-17.

Порошенко сказал, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права.

15 ноября сообщалось, что Гаагский трибунал классифицировал ситуацию в оккупированном Крыму как международный военный конфликт между Украиной и страной-агрессором Россией.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.