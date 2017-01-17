Завтра начальники генштабов НАТО рассмотрят ситуацию в Украине

"Украинский вопрос" включен в повестку дня 176-го заседания комитета глав генеральных штабов стран Альянса, которое пройдет завтра утром в Брюсселе

Сегодня и завтра, 17-18 января, в брюссельской штаб-квартире НАТО пройдет совещание начальников генеральных штабов стран Альянса по теме ситуации в Украине, Грузии, политике в отношении РФ и проблемам средиземноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба НАТО на сайте блока.

Заседание комитета с украинской делегацией во главе с начальником Генштаба Виктором Муженко состоится завтра в 09:30 по киевскому времени.

Партнеры заслушают докладчиков и составят обновленную картину ситуации с безопасностью в Украине и на ее границах, а также отследят ход реформ в оборонном секторе.

После заседания по "украинскому вопросу" пройдут слушания по Грузии, а после этого - по России.

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