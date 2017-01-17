Янукович просил Россию ввести войска в Украину - Луценко

Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины. Документ генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал у себя в Facebook

"Главная военная прокуратура получила от постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина ", - сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, обнародовать данные досудебного следствия разрешил старший прокурор в производстве о госизмене Януковича.







Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

3 марта 2014 на заседании Совета безопасности ООН представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что о вводе войск на территорию Украины российскую власть просил лично "действующий и законно избранный президент Украины Виктор Янукович".

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