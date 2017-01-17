Терроризм и репрессии в Крыму: в чем Украина обвиняет РФ в Гааге

Международный суд ООН зарегистрировал иск Украины к РФ о нарушении последней ряда международных конвенций

Международный суд ООН в Гааге зарегистрировал иск Украины к Российской Федерации о нарушении последней Конвенции по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, подробности иска сегодня на брифинге озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены следующие акты терроризма: сбитый самолет Малайзийских авиалиний унес 298 жизней; обстрелы жилых массивов Мариуполя, когда были убиты 30 человек; обстрелы жилых массивов Краматорска и уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, а также взрыв в ходе Марша единства в Харькове - это все акты терроризма", - сказал министр, отметив, что в рамках указанного первого пункта иска Украина требует от России немедленно прекратить поставку оружия и каких-либо средств помощи боевикам в Донбассе и прекратить финансирование пророссийских вооруженных формирований.

По словам Климкина, Киев также требует от Москвы немедленно вернуть Украине контроль над участками украинско-российской границы в оккупированном Донбассе с целью предупреждения каких-либо актов терроризма. "И, конечно, мы требуем возместить убытки, нанесенные актами терроризма", - добавил глава МИД.

Как отметил министр, также РФ фундаментально нарушила требование Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Это убийства и похищения большого количества крымскотатарских активистов, это высылка крымскотатарских лидеров, запрет деятельности Меджлиса и запрет на проведение мирных собраний, закрытие крымскотатарских и украинских СМИ, а также учреждений образования", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, в рамках второго пункта иска Украина требует от РФ прекратить нарушение вышеупомянутой конвенции, принять все необходимые меры для гарантирования полной защиты всех этнических групп в оккупированном Крыму, включая крымских татар и украинцев, а также немедленно возобновить работу Меджлиса и т.д.

В свою очередь замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что первое слушание иска Украины против России в Международном суде ООН состоится уже на этой неделе.

Согласно сообщению на сайте суда, Украина "убедительно просит суд вынести решение и объявить, что РФ через свои государственные органы, госслужащих и других физических и юридических лиц, осуществляющих государственные полномочия, и через других агентов, действующих по ее инструкции или под ее руководством и контролем, нарушила свои обязательства по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма".

Под нарушением этих обязательств имеется в виду, в частности, обеспечение, включая передачу вооружения и подготовку, "незаконных вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине", в том числе террористических организаций ДНР и ЛНР, так называемых Харьковских партизан и связанных с ними групп и лиц.



Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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