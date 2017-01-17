Украина в Гааге требует от РФ компенсаций за теракты в Донбассе

В своем иске Украина просит суд ООН обязать Россию компенсировать ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке Москвы

Украина в своем иске, поданном в Международный суд ООН в Гааге, просит обязать Российскую Федерацию полностью возместить ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Согласно сообщению, Украина требует от России выплаты компенсаций за сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний (июль 2014 года), обстрелы мирных жителей в Волновахе и Мариуполе (январь 2015 года), обстрел мирных жителей в Краматорске и теракт в Харькове (февраль 2015 года), а также все остальные теракты, осуществленные при участии государства-агрессора и его поддержке путем финансирования терроризма и непринятия антитеррористических мер.

Кроме того, в иске содержится требование к России немедленно и безоговорочно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, ведущих в Украине террористическую деятельность, приложить усилия для гарантированного вывода из Украины вооружения этих формирований, контролировать свою границу с целью предотвращения поддержки терроризма, прекратить движение денег, оружия и других активов из РФ и оккупированного Крыма для нужд террористов в Украине.

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Также Киев требует от Москвы запретить финансировать терроризм в Украине всем российским чиновникам, в частности министру обороны РФ Сергею Шойгу, вице-спикеру Госдумы Владимиру Жириновскому, депутатам Госдумы Сергею Миронову и Геннадию Зюганову. В иске Украина также настаивает на привлечении этих и других лиц, ответственных за финансирование терроризма, к уголовной ответственности.

Кроме того, украинская сторона просит суд обязать Россию немедленно оказать Украине всестороннее содействие в текущих и будущих запросах о помощи в расследовании и пресечении финансирования терроризма.

16 января 2017 года президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В МИД Украины полагают, что на рассмотрение этого иска могут уйти годы.

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