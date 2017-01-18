Глава ОБСЕ: График работы наблюдателей в Донбассе надо расширить

Жители Донбасса жалуются, что наблюдатели не фиксируют обстрелы, поскольку стрелять начинают ночью, сказал новый председатель ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает DW.

"Жители на востоке Украины рассказывают, что когда наблюдатели уходят, то начинается стрельба, в частности, ночью. Поэтому необходимо лучше технически оснастить наблюдательную миссию и продлить время, когда происходит процесс наблюдения, чтобы сделать все возможное для соблюдения перемирия", - заявил Курц .

Он отметил, что проблема с несоблюдением перемирия заключается в недостатке доверия между Киевом и Москвой.

4 января Курц в Мариуполе заявил, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять.

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