СБУ: Савченко нарушила закон, обнародовав списки заложников

Статья 12 закона о борьбе с терроризмом запрещает вмешательство каких-либо должностных лиц в оперативное управление антитеррористической операцией

В Службе безопасности Украины рассказали, какие законы нарушила Надежда Савченко, обнародовав списки заложников. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рассказал руководитель штаба антитеррористического центра при СБУ Геннадий Кузнецов, передает корреспондент ЛІГА.net.

Кузнецов отметил, что, по состоянию на сегодня, найдены и освобождены 3088 человек, остаются в заложниках 112 человек, пропавшими без вести считаются 490 человек, погибшими - 3829 человек.

Он отметил, что по закону о борьбе с терроризмом определены субъекты борьбы с терроризмом, и ни Верховная Рада, ни отдельные народные депутаты в их число не входят.

Также в статье 3 закона о борьбе с терроризмом идет речь о неразглашении сведений о приемах и тактике проведения АТО, а также о составе ее участников.

Статья 12 закона запрещает вмешательство каких-либо должностных лиц в оперативное управление антитеррористической операцией.

"Статья 16 закона определяет условия проведения переговоров с террористами и возлагает эту обязанность на лиц, специально уполномоченных руководством оперативного штаба. Надежда Викторовна (Савченко, - ред.) не была на это уполномочена оперативным штабом управления АТО", - сказал он.

Также, по словам Кузнецова, Савченко не входит в перечень лиц, которые могут информировать общественность о террористическом акте.

Кузнецов подчеркнул, что статьей 17 запрещено распространять в СМИ или каким-либо другим способом информацию, которая может затруднить проведение АТО или создать угрозу для жизни и здоровья заложников, других людей, которые находятся в зоне проведения АТО.

Он также сообщил о том, что в АТЦ нет информации о том, что те, чьи фамилии обнародовала Савченко, дали согласие на такое обнародование. Кузнецов обратил внимание на то, что, в соответствии с положениями о гостайне, сведения о планировании, организации антитеррористических мероприятий, в которые входят персональные данные лиц, участвующих в АТО, имеют гриф секретно.

12 декабря 2016 года Савченко подтвердила информацию о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.

Депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник просит Службу безопасности Украины зарегистрировать производство по факту переговоров.

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