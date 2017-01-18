Апелляционный суд оставил мэра Бучи под домашним арестом

В октябре Федоруку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе

Апелляционный суд Киева оставил мэра Бучи Анатолия Федорука под домашним арестом. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня, 18 января 2017 года, Апелляционный суд г. Киева оставил в силе ранее избранную мэру города Буча Анатолию Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования", - написала Сарган.

В октябре 2016 года ГПУ сообщила Федоруку и секретарю горсовета Бучи Василию Олексюку о подозрении в незаконной передаче в собственность 68 га земель лесного фонда. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением.

13 октября Печерский райсуд Киева избрал Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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11 ноября сообщалось, что ГПУ расширила обвинение в отношении Федорука и Олексюка: им инкриминировали еще 10 га незаконно отчужденных земель.

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