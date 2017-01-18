Украинские ветераны войны с РФ поделятся опытом с армиями НАТО

По словам начальника Генштаба ВСУ, Украина будет переходить на стандарты НАТО, "но уже на стандарты, которые ВСУ адаптируют с учетом боевого опыта"

Украина готова поделиться приобретенным в противостоянии российской агрессии боевым опытом для подготовки вооруженных сил НАТО. Об этом в комментарии Укринформу рассказал начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

"На заседании Комиссии Украина-НАТО мы заявили, что переходим на стандарты НАТО, но уже на стандарты, которые мы адаптируем с учетом приобретенного нами боевого опыта. И мы готовы этим опытом делиться, и этот процесс уже идет. Мы готовы его продолжать и наращивать", - заявил Муженко.

Говоря о реформировании ВСУ с помощью НАТО и переходе на стандарты Альянса, Муженко отметил, что этот процесс активизировался в 2016 году.

"Мы планируем с каждым годом наращивать количество подразделений, которые будут готовиться по определенным с НАТО форматам. Это и проведение совместных учений", - отметил он.

Муженко сообщил, что на 2017 год с Альянсом запланировано проведение 39 совместных учений с участием украинских военнослужащих. Из них три - на территории Украины, а остальные - в странах НАТО.

При этом, украинская сторона также предложила готовить сценарии военных учений Альянса с учетом боевого опыта, приобретенного в противостоянии российской агрессии.

В этом же формате, добавил главнокомандующий ВСУ, речь идет о привлечении инструкторов армий стран-членов НАТО для подготовки наших военнослужащих в общей системе поддержки Украины в противостоянии агрессии РФ.

Он сообщил, что Великобритания выразила готовность в 2017 году осуществить подготовку до 5 тысяч украинских военнослужащих. "Канада также продолжит сотрудничество с Украиной и Вооруженными силами в этой сфере", - добавил он.

Отдельно Муженко отметил начало сотрудничества по противодействию гибридным угрозам и по другим вопросам со Швецией.

"Это тот формат, который у нас только начинается. Швеция не является страной НАТО. Но в свете существующих угроз мы считаем, что надо поддерживать контакты не только со странами НАТО, но и с нашими партнерами и соседями, которые поддерживают нас", - пояснил начальник Генштаба.

Муженко сейчас пребывает в брюссельской штаб-квартире НАТО, где проходит совещание начальников генеральных штабов стран Альянса по теме ситуации в Украине, Грузии, политике в отношении РФ и проблемам средиземноморского региона.

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