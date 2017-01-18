Курц: Молодежь покидает Донбасс, беженцами стали 2,5 млн человек

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает

Министр иностранных дел Австрии, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНИАН.

"Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики - практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев", - сказал Курц.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.

"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи", - подчеркнул Курц.

Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

Ранее сообщалось, что Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.