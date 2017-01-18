Курц: Молодежь покидает Донбасс, беженцами стали 2,5 млн человек
Министр иностранных дел Австрии, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНИАН.
"Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики - практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев", - сказал Курц.
Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.
"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи", - подчеркнул Курц.
Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.
Ранее сообщалось, что Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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