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Курц: Молодежь покидает Донбасс, беженцами стали 2,5 млн человек

18.01.2017 17:08
Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает
Курц: Молодежь покидает Донбасс, беженцами стали 2,5 млн человек
Себастьян Курц (фото - EPA)

Министр иностранных дел Австрии, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНИАН.

"Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики - практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев", - сказал Курц.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.

"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи", - подчеркнул Курц.

Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

Ранее сообщалось, что Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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